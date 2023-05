Lollobrigida, a Zelensky abbraccio di chi crede in libertà

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - "Sono convinto che la presidente Giorgia Meloni riporterà al presidente Zelensky quell'abbraccio di chi crede nella libertà": lo ha detto il ministro per l'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rispondendo all'ANSA a Perugia dove ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede regionale di Fratelli d'Italia. Commentando l'arrivo a Roma del presidente ucraino, ha aggiunto: "Non so quello che dirà la presidente Meloni ma saprà rappresentare al meglio la posizione del governo".

"Quello che so - ha detto Lollobrigida - è quello che ha fatto il governo che è poi quello che abbiamo fatto noi come Fratelli d'Italia dall'opposizione. Fin dal primo giorno abbiamo sostenuto l'idea che l'Italia dovesse difendere i diritti dei popoli liberi democratici dalle invasioni imperialiste, dagli atti criminali quelli commessi dalla Russia nei confronti di un popolo libero che si pensava sarebbe stato spazzato via in poche ore e che invece ha dimostrato di saper resistere e questo.

Questo - ha concluso il ministro - è sintomo di coraggio ed è anche un esempio". (ANSA).