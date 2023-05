Caforio confermato presidente dell'Aucc

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - L'avvocato Giuseppe Caforio è stato confermato presidente dell'Associazione umbra per la lotta contro il cancro il presidente, professor avvocato Giuseppe Caforio e come vice Annarita Banetta Barbarossa. Lo ha deciso l'assemblea regionale di Aucc durante la quale è stato anche approvato il bilancio che si chiude in positivo per circa 135 mila.

"Si tratta - commenta il presidente Caforio in una nota dell'associazione - di un ottimo risultato, dovuto essenzialmente a un significativo aumento dei legati derivati da testamenti, con cui sono stati destinati beni e risorse economiche ad Aucc, e dal 5 per mille, mentre si registra un calo delle raccolte dalle iniziative di beneficenza.

Continueremo la nostra azione di sensibilizzazione sul territorio, rafforzando la nostra presenza, perché c'è bisogno del supporto di tutta la comunità per sostenere il paziente oncologico, la sua famiglia, la ricerca, i ricercatori, per continuare la lotta contro il cancro".

Il presidente ha ringraziato tutti i componenti dell'Aucc che "ogni giorno lavorano perché la macchina della solidarietà sia sempre al massimo dell'efficienza".

Confermato alla presidenza del Comitato tecnico scientifico Aucc il professor Fausto Roila. (ANSA).