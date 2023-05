Allerta gialla per i pioggia e temporali attesi sull'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - Allerta gialla per temporali e criticità idrogeologica sull'Umbria a iniziare da sabato e in particolare per l'intera giornata di domenica 14 maggio. E' stata diramata dalla Protezione civile.

Piogge e temporali interesseranno ogni settore della regione a iniziare dalla notte, si legge sul sito del Centro funzionale umbro.

Un leggero miglioramento è atteso per la mattina di lunedì, ma nel pomeriggio-sera torneranno le piogge sull'Umbria.

Le temperature scenderanno ancora, soprattutto nei valori minimi.

Il maltempo potrebbe perdurare per tutta la prossima settimana. (ANSA).