Verini, Pd mobilitato per risposte sul caro-affitti studenti

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - "Il Partito democratico nazionale, anche con i suoi gruppi parlamentari, è pienamente mobilitato affinché si diano risposte concrete ai temi della casa e del caro affitti, con particolare riguardo alla situazione degli studenti fuori sede che proprio in questi giorni, in diverse città italiane, e anche in Umbria, hanno dato vita a manifestazioni di protesta": è quanto sottolinea il senatore umbro del Pd Walter Verini. "Al Senato, anche noi abbiamo sottoscritto l'interrogazione ( primi firmatari Verducci e D'Elia ), al fine di sollecitare il Ministro per ripristinare subito il finanziamento per il fondo affitti, e per adottare misure adeguate a consentire a questa generazione di studenti di realizzare pienamente il proprio diritto allo studio" aggiunge.

"Oggi più che mai - afferma Verini in una nota -, è necessario monitorare e intervenire per rendere possibile e concreto il conseguimento dell'obiettivo previsto dal Pnrr sull'incremento degli alloggi per gli studenti e procedere alla riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. Il problema del caro-affitti rappresenta infatti una vera e propria emergenza che discrimina gran parte della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione. A differenza di quanto sta dimostrando il Governo, per noi, il diritto allo studio e le politiche per il welfare studentesco rappresentano una vera e propria priorità da affrontare per il futuro del Paese". (ANSA).