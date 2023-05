Per la Regione "ruolo centrale" per infermieri in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - La Regione si unisce alle celebrazioni della Giornata internazionale dell'infermiere del 12 maggio, "con l'assoluta consapevolezza del ruolo centrale" che gli oltre 4.000 operanti in Umbria "svolgono per i bisogni di salute della popolazione".

Per l'assessore alla Salute Luca Coletto, l'emergenza pandemica "ha evidenziato ancor di più il legame di fiducia tra cittadini ed infermieri, per la loro professionalità e soprattutto per la capacità di instaurare una relazione empatica nell'assistenza alle persone malate e ai loro familiari, sia nei contesti ospedalieri che in quelli territoriali". "Per uscire dalle difficoltà che sta vivendo il sistema sanitario - aggiunge - è imprescindibile l'apporto qualificato degli infermieri che grazie alle loro competenze scientifiche, organizzative e relazionali, rappresentano il punto di riferimento per un'adeguata assistenza e per la presa in carico del paziente nei vari setting. Coerentemente con gli obiettivi del Pnrr e con i decreti di riorganizzazione dell'assistenza territoriale gli infermieri, in costante integrazione con altri professionisti, saranno i protagonisti delle attività delle case di comunità, degli ospedali di comunità, dei team di cure intermedie, delle centrali operative territoriali, con l'obiettivo di garantire un'assistenza sempre più appropriata e vicina al domicilio delle persone". (ANSA).