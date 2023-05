Marchetti, grazie alla Lega verso eliminazione superbollo

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - "Grazie all'impegno della Lega e del ministro Matteo Salvini stiamo lavorando per raggiungere l'accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'abolizione del superbollo": così il deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti. "Già 2019 sono stato promotore di una proposta di legge che ne stabiliva la cancellazione, ma il Governo giallorosso non ha mai avviato l'iter per renderla effettiva" ricorda in una nota.

"Ho ripresentato l'atto nel gennaio scorso - afferma Marchetti - e, anche attraverso un'interlocuzione costante sia con il Ministero competente sia con le case automobilistiche, si sta arrivando all'intesa che determinerà l'abolizione di questa tassa che non ha apportato alcun beneficio alle casse dello Stato. La maggiorazione avrebbe difatti dovuto generare entrate per oltre 160 milioni di euro, ma nello stesso anno 2012 ha determinato solo perdite in termini di minor gettito sia ai fini dell'Iva, -93 milioni di euro, sia ai fini dell'imposta di bollo sull'auto, -13 milioni di euro. A queste si aggiungono ulteriori perdite, pari a oltre 30 milioni di euro, a carico delle Regioni e delle Province, senza considerare il danno, difficilmente quantificabile, a tutto il comparto automobilistico nazionale, dalle case automobilistiche agli artigiani per gli interni alle imprese che producono la componentistica, compresi i dipendenti.

L'Italia è la terra dei motori e qui vengono realizzate automobili di grandissimo pregio che, a causa della maggiorazione sulla tassa automobilistica, hanno registrato una drastica diminuzione nelle vendite o l'immatricolazione tramite società di leasing in Paesi esteri. Il crollo del valore di questi veicoli compromette in modo considerevole il mercato dell'usato e scoraggia l'acquisto del nuovo. La Lega è sempre dalla parte delle aziende del nostro Paese e sta portando avanti questa battaglia di buonsenso - conclude Marchetti - non solo per sostenere il comparto dell'automotive, ma a vantaggio dell'intera economia nazionale". (ANSA).