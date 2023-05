Lollobrigida, candidato FdI può dare buon governo a Terni

(ANSA) - TERNI, 12 MAG - "Terni merita un buon governo che a nostro avviso il centrodestra può continuare a dargli con una persona come Orlando Masselli che ha fatto benissimo l'assessore e rappresenta un punto di riferimento in questa città importante": a dirlo è stato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a Terni per la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco della coalizione ed esponente di Fratelli d'Italia.

"Crediamo - ha detto ancora Lollobrigida - che il centrodestra con la conferma della sua unità abbia dimostrato grande senso di maturità e propensione a continuare un progetto in linea con il governo regionale e soprattutto con quello nazionale che sta rimettendo l'Italia nella condizione di poter difendere i suoi cittadini e far crescere produzioni ed export in un'Europa più solida grazie a un'Italia più forte". (ANSA).