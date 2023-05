L'Assemblea legislativa si riunisce il 16 maggio

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni (Perugia) martedì 16 maggio, dalle 9.30.

All'ordine del giorno interrogazioni a risposta immediata, disegni e proposte di legge, mozioni.

Durante il question time - è detto in un comunicato della stessa Assemblea - verranno discussi gli atti ispettivi relativi a trasferimento dell'istituto Cnr di ricerca sugli ecosistemi terrestri dalla sede di Porano; piano industriale 2023-2025 dell'Istituto clinico tiberino di Umbertide; percorso per la liquidazione delle disciolte comunità montane; raddoppio della tratta ferroviaria Orte - Falconara; carenza di alloggi di edilizia residenziale sociale per famiglie numerose; estensione del protocollo "Disabled advanced medical assistance" all'Azienda ospedaliera di Perugia.

Disegni e proposte di legge riguarderanno modificazioni al Testo unico in materia di agricoltura; modificazione alle Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

Gli atti di indirizzo previsti dall'ordine del giorno sono revisione del decreto ministeriale sulla classificazione di area disagiata e dei relativi parametri degli ospedali all'interno dell'area cratere; divieto di detenzione della trota Fario; difesa dei cittadini umbri dai tagli in sanità e dalle discriminazioni territoriali legate al regionalismo differenziato; riconversione del polo chimico ternano-narnese attraverso l'applicazione di tecnologie "waste to chemicals"; provvedimenti a sostegno del soccorso tecnico urgente del corpo dei vigili del fuoco; strumenti di partecipazione attiva dei cittadini umbri al processo di formazione della legislazione regionale e di confronto con enti ed istituzioni locali, al fine di utilizzare al meglio "l'intelligenza collettiva" per il rilancio sociale, ambientale ed economico dell'Umbria. (ANSA).