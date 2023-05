In mostra le foto dei Viaggi nel mondo di Dacia Maraini

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 12 MAG - Propone una cinquantina di fotografie di grande e medio formato realizzate da Dacia Maraini tra gli anni Sessanta e Settanta una mostra allestita a Spoleto e che sarà inaugurata sabato alla presenza dell'autrice.

Dacia Maraini. Viaggi nel Mondo, aperta fino al 30 settembre, è all'interno degli spazi del Museo archeologico nazionale e teatro romano. Un evento espositivo, a cura di Serafino Amato.

L'evento si aprirà con un incontro, in collaborazione con l'associazione Fondo Alberto Moravia, in cui la stessa Dacia Maraini converserà sul tema della mostra insieme allo scrittore Lorenzo Pavolini.

Per tutto il periodo di svolgimento della mostra, il Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto ha in programma una serie di incontri con autori e presentazioni di libri affini al tema dell'evento espositivo, tra viaggi, diritti e identità culturali.

Nei suoi viaggi nel mondo, compiuti spesso in compagnia di Alberto Moravia e, in altre occasioni, di Pier Paolo Pasolini, Maria Callas e altri artisti, fotografi, registi (Andrea Andermann, Gianni Barcellona, Roberto Faidutti, Sebastian Schadauser), la scrittrice ha attraversato diversi continenti, dall'America centrale all'Asia, cogliendo con la sua macchina fotografica la monumentalità dei siti archeologici così come quella della natura, indagando con singolare capacità narrativa il fascino di un passato che continua ad evocare la sua grandezza, nei costumi tradizionali o attraverso ruderi di antiche architetture. (ANSA).