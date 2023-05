Assessore Melasecche plaude al nuovo servizio Narni link

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - L'Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche "plaude" al nuovo servizio combinato Narni link "che si affianca ai sei già attivati in Umbria, realizzati in sinergia con la Regione, committente e programmatrice dei servizi di trasporto pubblico locale". "Dopo Assisi, Orvieto, Spoleto, la Cascata delle Marmore e il lago di Piediluco, ad essere interessata da questo servizio è ora un'altra importante città dell'Umbria, ricca di attrattori culturali e di grandi eventi quali la Corsa all'Anello che si svolge proprio in questi giorni" aggiunge.

"Narni link, tassello di un ampio e articolato programma che si prefigge l'obiettivo di potenziare e qualificare i collegamenti dell'Umbria, è - rileva Melasecche - un ulteriore incentivo all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale, privilegiando rispetto all'auto modalità di viaggio sostenibili che, proprio grazie al servizio intermodale, vengono rese più facili e comode. Ci sono tutte le condizioni affinché anche questo nuovo servizio incontri il favore dei residenti e dei turisti, come registrato per quelli già attivati e per il servizio Umbria airlink, che collega le stazioni ferroviarie di Perugia e di Assisi con l'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi, a servizio dei voli in partenza e arrivo, e che assicura il collegamento dello scalo con tutta l'Umbria e con le regioni limitrofe". (ANSA).