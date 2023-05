La Lega torna in piazza a Perugia per il tesseramento

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - La Lega Perugia torna in piazza per il tesseramento. "Sabato 13 dalle 8,30 alle 12 - spiega in una nota Luca Merli, segretario comunale del partito - saremo presenti al mercato di Pian di Massiano e domenica pomeriggio 14 maggio dalle 16,30 alle 19 in Piazza della Repubblica per ascoltare le istanze dei cittadini, dare informazioni in merito al sostegno del 2 per mille in favore della Lega e con l'occasione della festa della mamma ricordare anche quali sono i valori della famiglia tradizionale che il partito di Salvini appoggia da sempre. Sarà anche l'occasione per rinnovare o sottoscrivere la tessera sostenitore 2023". (ANSA).