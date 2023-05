"Reinventare l'Italia" tema corso Università per Stranieri

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - "Reinventare l'Italia. La cultura italiana fra Resistenza e Ricostruzione (1943-1948)" è il tema scelto per il nuovo corso di "Alta cultura 2023" dell'Università per Stranieri di Perugia, in programma dal 5 al 10 giugno nell'aula magna di Palazzo Gallenga. Appuntamento che ha l'obiettivo, come ha ricordato il rettore Valerio De Cesaris durante la presentazione, di riprendere una tradizione dell'Università, che nacque proprio cento anni fa con corsi di alta cultura.

Docenti saranno alcuni fra i più autorevoli protagonisti del panorama culturale e scientifico italiano, tra i massimi studiosi del pensiero politico-sociale: Antonio Canfora, Nadia Urbinati, Gabriele Pedullà, Carlo Olmo, Gian Piero Brunetta, Giovanni De Luna.

"Questo corso - ha sottolineato De Cesaris - è anche uno spazio di riflessione che offriamo non solo ai nostri studenti ma a tutta la città. Quindi contiamo di coinvolgere non solo studenti, laureati e dottorandi ma anche la cittadinanza su un tema di grande rilievo".

L'iniziativa rientra anche nell'ottica delle celebrazioni per il centenario della nascita dell'ateneo. "Abbiamo voluto riprendere - ha spiegato il rettore - alcune attività che sono profondamente legate al territorio e alla città di Perugia.

Vogliamo quindi ripristinare questi corsi di alta cultura che furono l'embrione originale della Stranieri".

A ottant'anni dalla fine del fascismo (1943-2023) il corso, come ha poi precisato il coordinatore, il prof. Salvatore Cingari, si propone di compiere un percorso nella storia della cultura italiana degli anni della resistenza, della liberazione e della ricostruzione. "Abbiamo scelto di focalizzare l'attenzione - ha spiegato - su un periodo fondativo della nostra Repubblica, specialmente in un momento di crisi così grande con tanta sofferenza sociale, senza contare il ritorno ad un clima di guerra e di nazionalismi. Vogliamo quindi andare a vedere quali sono i valori fondamentali della nostra Costituzione e la loro origine. Per farlo abbiamo chiamato gli studiosi più importanti in Italia, quelli che riescono anche a comunicare bene alle persone senza perdere spessore scientifico". (ANSA).