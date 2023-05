Giornata internazionale delle famiglie, iniziative in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - Laboratori di pittura e di cucina, letture, visite guidate, cacce al tesoro, trekking: sono solo alcune delle iniziative che si terranno in Umbria dal 13 al 15 maggio in occasione della Giornata internazionale delle famiglie del 15 maggio.

Le iniziative si terranno in alcuni luoghi della cultura che hanno ottenuto il riconoscimento 'Umbria Culture for Family', ha riferito l'assessore alla Cultura della Regione Umbria, Paola Agabiti, ricordando che, proprio il 15 maggio il progetto Umbria Culture for Family segna il traguardo del primo anno di attività con un bilancio più che positivo grazie alle numerose adesioni e le attività realizzate dagli operatori del settore culturale, nonché per la partecipazione molto attiva del pubblico.

"Umbria Culture for Family è un progetto che la Regione Umbria - ha spiegato l'assessore Agabiti - ha fortemente voluto e realizzato con il sostegno dalla presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per le Politiche della famiglia, proprio per rendere protagonista nel turismo family friendly il comparto della cultura, quindi rendendo "a misura di famiglie" sia i luoghi della cultura umbri sia le varie manifestazioni culturali organizzate e promosse sul territorio regionale".

Grazie a Umbria Culture for Family sono stati accreditati in un anno 29 luoghi della cultura e 19 manifestazioni culturali che hanno saputo cogliere il valore del progetto organizzando servizi dedicati alle famiglie in modo da creare una vera e propria rete di offerte family e kid friendly, nella vita quotidiana, nel tempo libero e in vacanza. Le varie iniziative si svolgeranno ad Amelia, Assisi, Bevagna, Casalina, Foligno, Montefalco, Montone, Spoleto, Terni, Trevi, Santa Anatolia di Narco. Per conoscere tutti gli appuntamenti che sono stati organizzati consultare www.umbriacultureforfamily.it Seguendo le pagine social Facebook e Instagram di Umbria Culture for Family è possibile essere aggiornati sulle attività e sugli eventi organizzati e promossi dai luoghi e dalle manifestazioni che hanno ottenuto l'accreditamento al progetto. (ANSA).