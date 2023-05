Turismo e auto epoca per Ruote nella Storia di Aci ad Arrone

(ANSA) - TERNI, 09 MAG - Terza edizione di "Ruote nella Storia" ad Arrone. La manifestazione per auto d'epoca, ideata e promossa da Aci Storico, è organizzata dall'Automobile Club Terni con l'obiettivo di unire la passione per il motorismo storico con la conoscenza dei luoghi più belli della penisola.

Con la collaborazione del Club FIAT 500 Story di Terni, affiliato ACI Storico, oltre 30 vetture d'epoca si sono radunate in piazza Garibaldi ad Arrone, davanti la facciata in pietra della Chiesa di Santa Maria dell'Assunta.

In questo scenario, le auto - tra cui Lancia Flaminia del 1963, Lancia Ardea del 1951, Fiat 2300 S del 1964, Toyota MR2, Alfa Romeo 1300 Super, Fiat 850 Special, Fiat Zagato Coupè, Singer Nine - sono state ammirate dai tanti appassionati e curiosi intervenuti, accolti dal presidente dell'Automobile Club, Giorgio Natali, dal direttore, Ferdinando del Prete, e da tutto lo staff dell'ente, che ha distribuito omaggi e gadget.

Dopo una breve passeggiata ristica sulle strade della Valnerina, il sindaco Fabio Di Gioia ha mostrato i monumenti del borgo: il Castello degli Arroni, al cui interno svetta una imponente torre a base quadrata, costruita durante la dominazione longobarda, alta diciassette metri ed ornata da una chioma di ulivo selvatico germogliato all'epoca della costruzione della torre; la Chiesa di Santa Maria dell'Assunta, che conserva opere di scultura e pittura su tela e sopattutto affreschi riferibili alla scuola del Perugino e alla pittura di Filippo Lippi; la Chiesa di San Giovanni Battista, ricca di affreschi a scopo votivo, che ne fanno un vero proprio scrigno di arte e devozione.

Alle 12 in punto, l'esibizione del Gruppo Campanari di Arrone, famosi per le modalità acrobatiche con cui fanno risuonare le campane della Chiesa di San Giovanni Battista.

A conclusione della bellisima visita, tutti i partecipanti si sono ritrovati per il pranzo al Ristorante La Locanda, accolti dal proprietario Giuseppe Fiocchi. (ANSA).