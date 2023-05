Presidente Banco energia, in Umbria importante progetto

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 09 MAG - "È motivo di orgoglio per il Banco dell'energia inaugurare un nuovo importante progetto per contribuire a sostenere attivamente le famiglie umbre che vivono nel quotidiano la difficoltà di non potere accedere pienamente all'energia": il presidente di Banco dell'energia, Marco Patuano, collegato via streaming, ha così commentato il progetto "Energia in periferia" presentato a Gubbio. "In questa fase storica, con la diffusione del telelavoro e della didattica a distanza, non avere la corrente non significa solo non poter fare una doccia calda ma anche non poter lavorare o non poter garantire gli studi ai propri figli" ha aggiunto.

"Con questa attività - ha detto ancora Patuano - entriamo in quei territori dove il fenomeno della povertà energetica negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente influendo sulla parità di condizione tra le famiglie italiane. Un'iniziativa che rientra nel più ampio progetto 'Energia in periferia' e attraverso la quale rafforziamo il nostro impegno per contrastare una situazione che genera disuguaglianze".

Patuano ha ricordato anche che Banco dell'energia ente filantropico è "un ente senza scopo di lucro che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere, attraverso il meccanismo della solidarietà indiretta, persone e famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale, ponendo particolare attenzione al tema della povertà energetica".

Dal 2016 Banco dell'energia ha raccolto e donato oltre 7 milioni di euro e aiutato più di 10.000 persone. (ANSA).