La Provincia di Terni ringrazia la Croce rossa

(ANSA) - TERNI, 09 MAG - Anche la Provincia di Terni ha aderito lunedì alla Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa testimoniando la vicinanza all'associazione con due iniziative. Nella notte tra lunedì e martedì l'amministrazione ha illuminato di rosso la torretta di palazzo Bazzani, accogliendo con "grande favore" la richiesta pervenuta proprio dal comitato regionale Umbria della Croce rossa.

Oltre a questa iniziativa, sempre la Provincia ha accolto anche l'altra richiest, di issare a palazzo Bazzani la bandiera della Croce rossa. "La indispensabile attività che da tanti anni porta avanti la Croce rossa - si legge in una nota della Provincia - è oggi un vanto e un orgoglio anche per l'Umbria. Un impegno costante - sottolinea la presidente - che la Provincia e tutte le istituzioni sono sempre pronte a sostenere e proteggere come un bene prezioso". (ANSA).