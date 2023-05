Jti Italia al fianco di Banco dell'energia

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 09 MAG - "Siamo davvero orgogliosi di essere al fianco di Banco dell'energia in questa iniziativa, per noi di Jti, favorire la sostenibilità dei territori nei quali operiamo è un aspetto centrale del fare impresa": è quanto ha detto Lorenzo Fronteddu, corporate affairs e communication director di Jti Italia in occasione della presentazione del sostegno alle famiglie umbre. "Qui in Umbria - ha aggiunto - abbiamo investito in modo crescente nel corso degli anni, investiamo e continueremo a investire in futuro, come testimonia il nostro recente impegno ad acquistare per i prossimi tre anni tabacco italiano".

"Siamo convinti - ha detto ancora Fronteddu - che il ruolo della nostra azienda in questo territorio debba andare oltre l'impegno economico. In quest'ottica, lo scorso anno abbiamo siglato un contratto innovativo che supporta gli agricoltori nell'affrontare i rincari sui costi dell'energia, tutelandoli dall'aumento dei prezzi, mentre oggi inauguriamo questa iniziativa, che mette ancora una volta le persone al centro e farà la differenza per tante famiglie in difficoltà. È quindi un piacere poter dare il benvenuto a questo progetto, che vede la collaborazione di tutti gli attori oggi presenti con l'obiettivo di garantire un beneficio alla comunità: iniziative come questa ci ricordano che quando aziende, istituzioni e terzo settore lavorano insieme per il bene comune è ancora possibile dare vita a iniziative di successo, capaci di migliorare la vita delle persone". (ANSA).