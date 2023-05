Dedicato alla pace il francobollo celebrativo di Europa 2023

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 09 MAG - È dedicato al tema della pace il francobollo celebrativo Europa 2023 di Poste Italiane, raffigurante, in grafica stilizzata, due mani si annodano formando geometricamente due cuori policromatici. La presentazione, in occasione della festa dell'Europa, si è svolta ad Assisi nella Sala stampa del Sacro convento.

Sono intervenuti, fra gli altri, Marco Di Nicola, responsabile commerciale Filatelia di Poste Italiane, Alessia Bogi, direttrice della filiale Poste Italiane di Perugia, Flavio Lotti, coordinatore della Marcia PerugiAssisi, e fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio comunicazione del Sacro convento.

La vignetta, ispirata al simbolo celtico che rappresenta l'amore con un nodo, riproduce il disegno vincitore del concorso filatelico Europa 2023 con soggetto tematico "Pace" indetto da PostEurop, come ha ricordato Di Nicola. "Poste Italiane vende francobolli non li emette, perché questi sono decisi da chi ci governa" ha spiegato il responsabile commerciale Filatelia Poste Italiane.

"In un pezzettino di carta si dà un messaggio che viene spedito in giro per il mondo - ha aggiunto - con una immagine che porta a celebrare e ricordare qualcosa di importante, proprio come quello di oggi per l'Europa e la pace. Ci è sembrato quindi questo di Assisi il contesto giusto per presentarlo".

In platea presenti anche le classi terze della scuola primaria Sant'Antonio di Assisi, e a spiegarne il motivo è stato fra Cesareo: "Abbiamo tanto desiderato la presenza di alunni della scuola primaria perché un bambino e una bambina hanno ricevuto simbolicamente il francobollo, a nome dei loro compagni, perché nutriamo la speranza che loro non ripetano gli errori che, nel campo della pace, della giustizia e della cura della casa comune, la nostra generazione ha compiuto. Possano quindi questi bambini esserci maestri sulla strada di un convivere di pace, di fraternità nella custodia della casa comune che è il mondo".

Contestualmente alla presentazione è stata eseguita la cerimonia dell'annullo filatelico con l'aiuto di alcuni bambini, ed allestita anche la vendita del francobollo e del materiale filatelico legato all'emissione. Andrà avanti fino alle ore 16 all'ingresso della Sala stampa. (ANSA).