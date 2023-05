Sopralluogo di Salvini in alta Umbria dopo il terremoto

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 08 MAG - "Per questo terremoto il governo ha già fatto la dichiarazione immediata dello stato di emergenza con lo stanziamento di 3 milioni e 700 mila euro è qualcosa che raramente in passato è accaduto": a dirlo è stato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, lunedì mattina nelle zone colpite dal sisma dell'alta Umbria nel marzo scorso.

Giunto a Pierantonio di Umbertide, Salvini ha spiegato di aver voluto fare "un sopralluogo alla scuola e sapendo che ci sono quasi mille persone fuori casa". "Stiamo quotidianamente lavorando - ha detto ancora Salvini - assieme al sindaco di Umbertide e alla presidente della Regione Donatella Tesei.

Comunque in meno di due mesi c'è stata una reazione immediata, adesso è importante partire con il ripristino". "Da ministro delle infrastrutture sono a Umbertide non solo per quello che è accaduto col terremoto, ma anche perché l'Umbria per troppi anni è rimasta isolata", ha detto ancora Salvini. (ANSA).