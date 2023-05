Sette nuovi allestimenti per lo Sperimentale di Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 08 MAG - Prevede sette nuovi allestimenti la 77/a Stagione lirica sperimentale di Spoleto e dell'Umbria che avrà inizio in agosto con la consueta cornice musicale Eine Kleine Musik 2023, in collaborazione con il Comune nell'ambito della manifestazione Accade d'estate a Spoleto 2023, al Teatro Caio Melisso. Lo Sperimentale porta in scena un dittico del compositore Giacomo Manzoni, La legge, e in prima assoluta l'opera commissionata dallo Sperimentale allo stesso compositore Gli occhi di Ipazia. Lunedì 28 agosto a Villa Redenta va in scena Operalieder-le donne, i cavallier, l'arme, gli amori 2, la teatralizzazione di un programma liederistico per una serata incentrata sui molteplici temi tipici della produzione liederistica, su musiche di Franz Schubert. Settembre inizierà ancora con un dittico, The hand of bridge, musica di Samuel Barber e libretto di Gian Carlo Menotti, insieme a I due timidi, musica di Nino Rota e libretto di Suso Cecchi D'Amico. Sul podio torna il Maestro Gian Rosario Presutti. Seguirà l'ormai tradizionale appuntamento degli Intermezzi del '700, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano - Centro studi Pergolesi diretto da Claudio Toscani, sempre al Teatro Caio Melisso da venerdì 8 settembre.

Concluderà il cartellone il nuovo allestimento di Turandot di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni con il finale composto da Luciano Berio, in scena al Teatro Nuovo di Spoleto. L'opera, inoltre, sarà in scena nella tournée della Stagione lirica regionale 2023. Protagonisti della Stagione saranno i cantanti vincitori e idonei dei Concorsi 2022 e 2023, oltre a quelli che la direzione artistica ha selezionato tra i cantanti che si sono presentati alle audizioni e cantanti vincitori delle scorse edizioni. A chiudere la Stagione un Concerto Lirico Vocale al Teatro Secci di Terni domenica 24 settembre ore 18. (ANSA).