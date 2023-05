Salvini, nuova stazione Av Toscana-Umbria si decide sui flussi

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - Il dibattito sulla nuova stazione tra Toscana e Umbria sulla linea dell'Alta velocità ferroviaria "lo risolverò in base ai numeri, in base ai dati ed ai flussi, non in base ai desideri di questo o quel governatore, di questo o quel sindaco". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Siena parlando con i giornalisti nella sede di Confindustria. "Amministro i denari degli italiani ed un'eventuale fermata dovrà rispondere a criteri economici e non solo localistici", ha aggiunto Salvini specificando che sulla stazione "al momento è in corso uno studio" e che "l'Alta velocità è Alta velocità se non fa fermate. Se si ferma ad ogni paese finisce per non essere Alta velocità".

"Se ci sarà, come mi auguro e spero, la possibilità di una fermata intermedia a servizio di toscani e umbri - ha sottolineato - non lo decideremo in base alla simpatia, al colore politico o alle interviste di tizio o caio, ma in base a numeri e criteri oggettivi". (ANSA).