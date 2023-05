Salto ostacoli, spettacolo internazionale a Montefalco

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 08 MAG - Con un'adrenalinica finale in barrage domenica 7 maggio si è chiusa la prima fase del Montefalco Sagrantino Show Jumping 2023, il concorso di salto ostacoli internazionale, organizzato e ospitato dal centro equestre Le Lame Horses Sporting Club e giunto alla sua ottava edizione.

Quest'anno l'evento in formula Csi 4 stelle è stato sponsorizzato dalla prestigiosa scuderia Al Shira'aa Stable, di proprietà delle famiglia reale di Abu Dhabi Al Nayan. Presidente onorario dell'evento è, infatti, Sheikha Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nayan.

A conquistare il titolo di campione nel Grand Prix è stato lo svizzero Pius Schwizer su Vancouver De Lanlore, posizionatosi primo con un tempo di 40.73. A seguire l'irlandese Richard Howley su Consulent De Prelet Z in 40.83. Terzo, e primo tra gli italiani, il carabiniere Emanuele Gaudiano su Chalou in 40.92.

Soltanto quarto, con 40.98, lo svizzero Martin Fuchs, attuale numero tre al mondo.

Tra i primi dieci c'è anche un umbro, Gianluca Quondam Gregorio del club ippico Regno Verde di Narni, classificatosi nono. Da segnalare, inoltre, la partecipazione di Steve Guerdat, campione olimpico a Londra 2012, posizionatosi quattordicesimo. "Fa sempre piacere tornare a Le Lame dalla famiglia Zampolini - ha commentato a fine gara Gaudiano, che più volte ha partecipato ai Giochi olimpici e a Campionati mondiali ed europei - e saltare questo concorso a quattro stelle. Abbiamo visto un buonissimo livello in gran premio con quattro cavalli in solo 25 centesimi di secondo nel barrage. Per me è andata abbastanza bene questa settimana, terzo nella prima qualifica e oggi terzo in gran premio".

Complessivamente sono stati circa 430 i binomi, provenienti da 34 nazioni del mondo, che si sono confrontati questa settimana nelle arene del centro ippico Le Lame. Altrettanti si sfideranno nella seconda fase in programma sempre a Montefalco dal 9 al 14 maggio. (ANSA).