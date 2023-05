"Manifesto" per la tutela dell'attività agrosilvopastorale

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - Alla luce dell'ormai "incontrollata" esplosione demografica della fauna selvatica, soprattutto di cinghiali ed ungulati, Confagricoltura ed Eps (Ente produttori selvaggina) hanno presentato un "Manifesto per la tutela dell'attività economica agrosilvopastorale in Umbria".

Regione dove i cinghiali hanno raggiunto le 150mila unità.

I principali obiettivi che si intende raggiungere con questo atto (riequilibrio delle specie selvatiche, valorizzazione delle riserve venatorie, tutela del diritto di godimento del proprietario conduttore dei frutti dei fondi rurali e forestali dei quali dispone) sono stati illustrati da Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria, e da Alessandro Monacelli, presidente Eps Umbria, all'assessore regionale all'agricoltura Roberto Morroni.

Dopo che il governo nazionale ha di recente modificato l'art. 19 della Legge n. 157/1992 rafforzando gli strumenti di contenimento della fauna selvatica, soprattutto della specie cinghiale, Confagricoltura ed Eps sollecitano la Regione Umbria "ad avviare rapidamente i processi di aggiornamento normativo per consentire un percorso di adeguamento e, dove necessario, di modifica, visto che in Umbria i singoli piani di controllo vengono attivati periodicamente".

"Gli agricoltori prima del risarcimento dei danni - ha precisato il presidente di Confagricoltura Umbria - vogliono esercitare il diritto di coltivare, allevare e creare economia con le loro produzioni, soprattutto nelle colline dove si assiste ad un vero e proprio depauperamento di coltivazioni, e chiedono che le specie rientrino entro limiti demografici sostenibili".

"Il tema - ha affermato Morroni - è molto attenzionato dal governo regionale. Con il nostro arrivo e grazie all'interlocuzione con il mondo agricolo e venatorio abbiamo pensato a provvedimenti che hanno segnato una cesura netta rispetto al passato. Su questo argomento non ci deve essere chi sta da una parte e chi dall'altra ma serve un'alleanza tra mondo agricolo e venatorio. Sono stati fatti passi in avanti e altri vanno fatti ma la strada è quella giusta". (ANSA).