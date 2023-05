Cassetto digitale dell'imprenditore, Umbria sotto la media

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - Ad oggi sono circa 24mila (24.081) gli imprenditori umbri - legali rappresentanti e titolari di attività - che hanno usato il cassetto digitale impresa.italia.it, la web-app realizzata da InfoCamere per conto delle Camere di commercio, per scaricare documenti ufficiali, reperire informazioni e dati sempre aggiornati sulla propria impresa. Hanno scaricato 84.223 documenti.

La percentuale di adesione al cassetto in Umbria è del 25,3% rispetto alle 94.867 imprese registrate.

Il numero è in crescita di mese in mese. Erano infatti 22.954 al 31 marzo 2023 (+1.127 ). Rispetto al primo gennaio 2023 la crescita si attesta al 2%.

Numeri che posizionano tuttavia la regione - spiega la Camera di commercio dell'Umbria - al di sotto della media nazionale (33%).

Tra le due province l'adesione percentuale più alta si registra a Terni (28,8%) segue Perugia (24,3%).

Sono le imprese a guida femminile quelle che a livello percentuale hanno scelto maggiormente di accedere al cassetto digitale. Il 18,3% delle imprese che sono entrate nel cassetto dell'imprenditore (al 31 marzo 2023) sono femminili, seguono le artigiane 15,1%, giovanili 6,4%. Fanalino di coda le imprese straniere.

Per quanto riguarda i settori, la concentrazione più alta riguarda il settore delle costruzioni (6,1%).

"Impresa.italia.it è un servizio innovativo su più fronti. Non solo ha cambiato il modo di lavorare di chi lo usa, ma è anche diventato una best practice per la pubblica amministrazione - ricorda il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni - si è infatti aggiudicato il premio 'Valore Pubblico: la Pubblica Amministrazione che funziona', promosso da Sda Bocconi School of Management".

Il servizio Impresa.italia.it è collegato anche ad Atlante i4.0 (il portale di Unioncamere e ministero delle Imprese e Made in Italy dedicato alla transizione digitale). Oggi è una web-app disponibile all'indirizzo impresa.italia.it e nel 2023 è attesa la versione scaricabile dai principali app store. (ANSA).