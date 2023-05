Bandecchi, "non mi candido per lo stipendio ma per Terni"

(ANSA) - TERNI, 08 MAG - "Semplicemente ricordati che oggi sono un uomo affermato, un uomo di successo, un uomo che gestisce imprese a livello nazionale e internazionale, che non ha certo bisogno dello stipendio da sindaco ma che è spinto solo dalla voglia di rilanciare la città di Terni". E' uno dei passaggi di una lettera aperta con la quale il candidato sindaco a Terni Stefano Bandecchi, patron di Unicusano, presidente della Ternana Calcio e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, si rivolge direttamente ai cittadini "che hanno smesso di votare", invitandoli a recarsi alle urne.

La lettera, diffusa alla stampa da Alternativa popolare, in questi giorni viene recapitata in tutte le case e le attività produttive della città di Terni.

"Caro cittadino che oramai non voti da molto tempo, capisco la tua delusione verso la politica nazionale, regionale e ternana; lo comprendo - scrive, fra l'altro, Bandecchi - perché anche io sono fortemente deluso da come l'Italia, l'Umbria, Terni, siano state gestite sino ad oggi. Immagino che la tua idea di non andare a votare, sia un'idea nata con dolore ed è maturata pian piano, a causa delle delusioni che hai dovuto subire vedendo promesse mai mantenute o non realizzate".

"Ti chiedo quindi di andare a cercare il tuo certificato elettorale e ti prego di votare per Alternativa Popolare e per Stefano Bandecchi - aggiunge - poiché ti dimostrerò che ancora la politica può cambiare le sorti di questa nazione cominciando proprio da Terni che diventerà un vero e proprio laboratorio politico-amministrativo che poi cambierà la Regione Umbria e poi l'Italia".

La lettera che Stefano Bandecchi firma personalmente, si chiude con una richiesta di aiuto e un impegno: "Mi rivolgo a tutti, ma soprattutto a te che hai deciso di non andare a votare: ho bisogno del tuo aiuto per cambiare la città e per restituire alle generazioni che verranno i sogni che meritano". (ANSA).