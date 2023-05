Si chiude "Sipario!" al Mancinelli, successo di pubblico

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - Oltre 6.500 spettatori nei 18 appuntamenti in programma, una media di circa 360 persone a spettacolo con 202 abbonati. Sono i numeri di "Sipario!", la stagione 2022-2023 del Teatro Mancinelli di Orvieto che si chiude domenica 7 maggio alle ore 18, con l'omaggio di Pino Strabioli a Paolo Poli in "Sempre fiori mai un fioraio".

Il bilancio è stato tracciato in conferenza stampa dal sindaco e assessore alla Cultura, Roberta Tardani, e dal direttore artistico del Teatro Mancinelli, Pino Strabioli.

"Uno spazio vivo e aperto a tutta la città - ha detto il sindaco - un cuore pulsante della vita culturale di Orvieto. Questo è tornato a essere il Teatro Mancinelli al di là dei numeri importanti che ha fatto registrare la stagione".

"Siamo molto soddisfatti dei risultati - ha commentato Strabioli - e con oltre il 66% di occupazione dei posti abbiamo raggiunto un'ottima media di spettatori rispetto al panorama nazionale dove le stagioni sono partite molto forte, probabilmente per la voglia della gente di ritornare a teatro, e poi hanno subìto dei cali". "I numeri - ha aggiunto - testimoniano che la stagione ha intercettato il gradimento di diverse fasce di pubblico, come era nei nostri obiettivi. Pif, Castellitto e Patty Pravo sono state delle conferme, Scifoni è stato il fenomeno dell'anno in tutta Italia ma siamo riusciti a proporre anche temi e linguaggi diversi con lo spettacolo di Valeria Solarino e l'omaggio a Paolo Poli". (ANSA).