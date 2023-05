Green Asm, a Nera Montoro in fiamme solo materiale verde

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - Non ha interessato in alcun modo il capannone industriale, ma la sola parte di materiale verde (sfalci e potature) situato all'interno della tettoia, senza alcun danneggiamento alla struttura, l'incendio avvenuto agli impianti di Green Asm nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio. Lo precisa la società in una sua nota.

"I presidi antincendio, pienamente conformi a sicurezza - prosegue la nota - hanno immediatamente e perfettamente funzionato, consentendo un celere intervento da parte dei vigili del fuoco che hanno evitato il propagarsi delle fiamme ai materiali e strutture limitrofe. Le cause dell'incendio saranno accertate dalle autorità competenti. L'impianto funziona regolarmente". (ANSA).