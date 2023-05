Campagna elettorale in bicicletta per una candidata a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - Una campagna elettorale "a basso costo e a impatto zero dal punto di vista ambientale" per una candidata al consiglio comunale di Terni alle prossime amministrative, che ha scelto di utilizzare la bicicletta come unico mezzo di trasporto.

Francesca Arca, candidata per la lista "Kenny x Terni", promuove la sua candidatura utilizzando una bicicletta con un carrello a traino dove trasporta ed espone i suoi manifesti elettorali.

Domenica, al suo tour per le strade del centro di Terni con questo mezzo ecologico, si è unito anche il candidato sindaco Jose Kenny. "Una campagna economica alla faccia di chi sta mettendo in campo enormi investimenti per coprire la pochezza delle sue idee" ha spiegato Arca.

Ha inoltre sottolineato che la sua campagna elettorale "si basa su una visione ecologica della città, con proposte concrete per incentivare gli spostamenti in bicicletta, i quali non solo sono i più ecologici, ma anche i più veloci in città". (ANSA).