Studentessa morta negli alloggi universitari a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - Una studentessa italiana di 21 anni è stata trovata morta all'interno di un alloggio universitario privato a Perugia. Sono in corso indagini da parte della polizia per risalire alle cause dell'accaduto.

La segnalazione è giunta la scorsa notte al Numero unico di emergenza da parte di un suo conoscente, che aveva scoperto il cadavere.

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti presso gli alloggi universitari in corso Giuseppe Garibaldi dove era stata trovata morta la giovane universitaria. Giunti sul posto hanno preso contatti con il ragazzo che aveva rinvenuto il cadavere.

Quest'ultimo ha riferito che la fidanzata, amica della ventunenne, da un giorno non riusciva a mettersi in contatto con la giovane. Preoccupata, gli aveva chiesto di andare a verificare. Dopo avere forzato la porta, il giovane era entrato all'interno dell'alloggio dove aveva trovato il corpo esanime della 21enne.

A quel punto, aveva immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono poi intervenuti anche il personale della polizia scientifica, il medico legale e il pubblico ministero che ha disposto il trasporto della salma all'obitorio comunale, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. (ANSA).