Prisco, dal governo aiuto concreto per le imprese di Terni

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - "Una misura necessaria per il rilancio dell'area di crisi industriale complessa di Terni, quella messa a punto da governo Meloni in queste ore": è quanto sottolinea il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco (FdI), in merito allo stanziamento da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy di circa 15 milioni di euro per la riconversione e la riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa di Terni-Narni, con l'obiettivo di rilanciare le attività industriali della zona, salvaguardare l'occupazione e attrarre nuovi investimenti.

"Il ministro Urso - sottolinea Prisco in una sua nota - ha così inteso rispondere alla crisi di imprese, cooperative, consorzi e reti di impresa, che potranno presentare le domande per le agevolazioni al ministero attraverso Invitalia dal 6 giugno al 18 luglio prossimi".

"Una misura - osserva il sottosegretario - che si traduce in aiuto concreto per le imprese ricadenti in un'area produttiva strategica per il territorio e per l'Umbria". (ANSA).