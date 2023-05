Orte-Falconara: sit in organizzato dal Pd a Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 05 MAG - "Avete perso il treno del Pnrr". E' la scritta su uno striscione esibito oggi dai rappresentanti del Pd Marche e Umbria in un sit in alla stazione ferroviaria di Fabrioano per chidere chiarezza sula raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, infrastruttura strategica per il territorio, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma che sarebbe stato depennato. Presenti, fra gli altri, i segretari regionali del Pd Marche ed Umbria, Chantal Bomprezzi e Tommaso Bori, i consiglieri regionali marchigiani Maurizio Mangialardi e Antonio Mastrovincenzo, l'ex parlamentare Alessia Morani, il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo e il capogruppo Pd in consiglio comunale Paolo Paladini.

"Chi ci governa non è in grado di cogliere i problemi reali e che i fondi del Pnrr sono una risorsa importante di sviluppo, mentre loro stanno perdendo una grande occasione", hanno detto Bomprezzi e Bori. "Il raddoppio della Orte-Falconara, da realizzare all'interno del Pnrr, è una priorità per i nostri territori e il suo sempre più probabile slittamento è un danno e una beffa che dimostra come il centrodestra al governo non sia in grado di portare avanti gli impegni che promette", hanno incarato la dose Mangialardi e Mastrovincenzo, confermando il deposito di un'interrogazione congiunta nei due Consigli regionali di Marche ed Umbria, "per rispondere alla quale il centrodestra dovrà ammettere le proprie responsabilità e spiegare se si intenda rinunciare ad un intervento strategico per entrambe le regioni". Infine, secondo il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo "il raddoppio ferroviario Orte-Falconara è fondamentale per l'economia di tutta la regione, non possiamo perdere il treno dello sviluppo infrastrutturale. E la politica regionale non può essere a sola trazione costiera". (ANSA).