Orlando Masselli incontra Giorgia Meloni

(ANSA) - TERNI, 05 MAG - A margine del Consiglio dei ministri di giovedì, il candidato sindaco di Terni della coalizione di centrodestra, Orlando Masselli, ha incontrato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

L'incontro - fa sapere l'ufficio stampa di Masselli - è stato occasione per fare il punto sulle politiche governative che hanno più stretta ricaduta su Terni e per progettare nuove possibilità di sviluppo.

"Ast, Polo chimico, transizione energetica, nuove risorse per l'Area di crisi complessa e misure del governo per sanare i debiti lasciati dalla sinistra. Questi - spiega Masselli - i principali temi affrontati con il premier. Vogliamo accelerare per rilanciare la nostra città: siamo gli unici che possono parlare con il governo e siamo pronti a portare Terni sui tavoli decisionali, con il determinante appoggio di Giorgia Meloni e dei rappresentanti dell'esecutivo". (ANSA).