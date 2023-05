Molesta due bambine durante il Calendimaggio, denunciato

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 05 MAG - Avrebbe avvicinato e molestato due bambine durante la manifestazione del Calendimaggio, giovedì sera ad Assisi, un uomo di 59 anni, cittadino albanese, già indagato in passato, che è stato bloccato e denunciato dalla polizia di Stato.

Accompagnato negli uffici del commissariato di Assisi, è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di violenza sessuale.

I genitori - riferisce la questura - si sono riservati di presentare querela.

In seguito all'accaduto, il presidente del Calendimaggio, Marco Tarquinio, ha ringraziato le forze di polizia e ha espresso vicinanza alle bambine e alle loro famiglie.

"Nella Festa della primavera e dell'amore - ha affermato Tarquinio - nessuno può permettersi licenze violente. Questo non è, non è stato e non sarà mai il nostro Calendimaggio. Grazie alle forze di polizia per la pronta e rasserenante vigilanza e alle piccole partaiole coinvolte e alle loro famiglie per l'altrettanto pronta e civilissima denuncia". (ANSA).