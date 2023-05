La segretaria del Pd Schlein in Umbria per le comunali

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - La segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, sarà in Umbria il 9 e 10 maggio per sostenere i candidati a sindaco del centro sinistra alle prossime elezioni amministrative. Farà tappa la sera di martedì 9 a Terni, alle 21, in piazza Solferino e la mattina di mercoledì 10 ad Umbertide alle 10, piazza Matteotti". Il programma è stato annunciato "con soddisfazione" dal Pd dell'Umbria.

"Ringraziamo la segretaria per aver accolto il nostro invito e il supporto di tutta la segreteria nazionale" afferma il partito in una nota. "La sua presenza - aggiunge - servirà a chiamare a raccolta la comunità democratica, a valorizzare il lavoro che stanno compiendo con generosità i nostri candidati sul territorio e, soprattutto, a dare la carica a tutti per lo sprint finale della campagna elettorale". (ANSA).