Evento Cucinelli alla National Gallery di Londra

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - Brunello Cucinelli ha ospitato giovedì 4 maggio una cena di gala alla National Gallery di Londra per celebrare l'apertura della mostra "Saint Francis of Assisi".

Carolina Cucinelli ha accolto alcuni amici del marchio, i clienti e la stampa per un'anteprima esclusiva della prima grande mostra nel Regno Unito che esplora la vita e l'eredità di San Francesco d'Assisi, una delle figure spirituali più emblematiche e venerate della storia. Tra gli ospiti che hanno preso parte alla serata, l'attore Mark Strong insieme alla moglie e film producer Liza Marshall, l'esperta d'arte Victoria Siddall e diverse socialite tra cui Pippa Vosper, Candice Lake ed Emma Thynn, Marchioness of Bath.

La mostra curata da Gabriele Finaldi, direttore della National Gallery di Londra, attraverso una selezione di opere d'arte che ritraggono San Francesco (1182-1226) dal XIII secolo ad oggi, vuole sottolineare come la figura del Santo abbia ispirato i diversi artisti nel corso dei secoli e rimanga ancora oggi una figura chiave. (ANSA).