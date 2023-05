Mencacci, giusto mettere fine all'emergenza Covid

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - "Il Covid è diventata una patologia che si diagnostica facilmente e si può curare": la professoressa Antonella Mencacci, direttrice del laboratorio di microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia che in questi anni è stato in prima linea nella lotta al virus, accoglie con favore la decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità che ha dichiarato la fine dello stato di emergenza sanitaria internazionale che era stato proclamato il 30 gennaio del 2020.

"L'Oms ha fatto bene" afferma commentando con l'ANSA la decisione.

"Il virus del Covid causa molto raramente casi gravi, così come l'influenza" ha spiegato la professoressa Mencacci, che è anche direttrice della Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia dell'Università degli Studi del capoluogo umbro. "Da un punto di vista epidemiologico - ha aggiunto - è tenuto assolutamente a bada ed è molto tempo che tutte le varianti, lignaggi e sotto lignaggi, appartengono al ceppo Omicron che non è nemmeno più considerata d'interesse. Nel senso - ha concluso la professoressa Mencacci - che non è caratterizzata da una grande virulenza, superiore a quello che uno si aspetterebbe". (ANSA).