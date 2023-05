Con una spranga di ferro minaccia i titolari di due negozi

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 05 MAG - Con un spranga di ferro ha minacciato i titolari di due esercizi commerciali di Bastia Umbra, un uomo di 37 anni, ungherese, che è stato arrestato dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione dei militari, si sarebbe presentato all'interno di un negozio per animali, minacciando la titolare e tendo di impossessarsi di sacchetti di mangime per cani.

La donna però, urlando e chiedendo aiuto, sarebbe riuscita a farlo desistere dall'intento e a farlo allontanare dal negozio.

A quel punto l'uomo, sempre con la spranga di ferro al seguito, si sarebbe recato in un pub lì vicino, dove, minacciando il titolare, avrebbe preteso e ottenuto che gli venisse dato da mangiare e da bere.

I presenti hanno contattato il 112 e sul posto sono giunti i carabinieri, che lo hanno bloccato e accompagnato in caserma.

Nonostante le difficoltà dovute al fatto che l'uomo non parlasse italiano e che fosse sprovvisto di documenti, i militari sono riusciti ad identificarlo e, al termine degli accertamenti, lo hanno tratto in arresto per le ipotesi di reato di tentata rapina e rapina aggravata continuata. (ANSA).