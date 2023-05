Aveva 6 chilogrammi di hascisc, arrestato a Fossato di Vico

(ANSA) - FOSSATO DI VICO (PERUGIA), 05 MAG - Un uomo di 50 anni, incensurato, residente nella zona di Roma, è stato arrestato a Fossato di Vico dai carabinieri, che lo hanno trovato in possesso di circa 6 chilogrammi di hascisc.

Poco dopo la mezzanotte una pattuglia del locale comando ha notato una Fiat 500 che percorreva in maniera incerta la Flaminia, invadendo a tratti la corsia opposta, all'altezza della frazione di Purello in direzione di Fano.

Il veicolo è stato fermato per un controllo e il conducente, l'unico a bordo, ha raccontato ai militari che era partito da Roma con l'auto, risultata poi essere stata presa a noleggio, per andare a trovare un'amica nei dintorni di Ancona.

All'interno dell'auto i militari hanno notato due buste della spesa nascoste sotto il sedile lato passeggero, nelle quali hanno trovato 60 panetti da 100 grammi ciascuno di hascisc, il cui valore - ha riferito l'Arma - all'ingrosso si aggira intorno a 10.000 euro e al dettaglio può raggiungere oltre 60.000.

(ANSA).