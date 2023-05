Polemica a Foligno per piazza intitolata ad Angelo Mancia

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 04 MAG - È polemica a Foligno sull'intitolazione di una piazza ad Angelo Mancia, giovane folignate militante del Movimento sociale ucciso a Roma il 12 marzo 1980 da un gruppo anarchico eversivo. Il Comune guidato dal sindaco Stefano Zuccarini, Lega, ha infatti deciso di dedicargli uno spazio pubblico nella frazione di Borroni.

L'onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza verdi sinistra, ha quindi presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi. "Angelo Mancia era un giovane neo fascista, non era di Foligno, seppur vi fosse nato", scrive. "Era pluripregiudicato - prosegue -, picchiatore, sprangatore di Luigi Schepisi a cui fracassò il cranio, condannato per possesso di armi, violenza privata, lesioni aggravate, associazione a delinquere, ricostruzione del partito fascista".

Nella motivazione con cui il Comune ha deciso di intitolargli una piazza si sottolinea invece che "Mancia era incensurato".

"Il suo nome - viene spiegato - compare nella lista delle vittime del terrorismo del ministero dell'Interno, e venne commemorato anche dall'allora presidente della Camera, Nilde Jotti". Il sindaco sottolinea anche che "venne barbaramente ucciso" e l'intitolazione della piazza si colloca nella "Giornata in memoria delle vittime del terrorismo".

Nel botta e risposta a distanza, Piccolotti evidenzia che "nulla giustifica la violenza". "La morte di Mancia - prosegue - ha provocato dolore e si inserisce in una drammatica scia di sangue che è giusto ricordare. Ma la scelta di intitolare uno spazio pubblico, per di più in una città come Foligno, medaglia d'argento per quello che ha sopportato durante l'occupazione nazi fascista, è quantomeno inopportuna".

"Il Comune di Foligno non intitola strade e piazze a terroristi e picchiatori e Angelo Mancia, come si evince dai documenti, era incensurato" la controreplica con l'ANSA di Zuccarini. "Vorrei ricordare - prosegue - che nel 2010 l'allora sindaco di centrosinistra Nando Mismetti e l'assessore Rita Zampolini, manifestavano vicinanza alla famiglia Mancia e annunciavano l'intitolazione di una strada al giovane Angelo".

Intanto, la targa è stata già apposta e il 9 maggio sarà inaugurata. (ANSA).