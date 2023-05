Norcia ha aderito al progetto Pnrr "Turismo delle radici"

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 04 MAG - La Giunta municipale di Norcia ha approvato l'adesione al progetto Pnrr "Turismo delle Radici" nato dalla volontà del ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e vice presidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani in collaborazione con i ministri della Cultura Gennaro Sangiuliano, del Turismo Daniela Santanchè e dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

"Il progetto - riferisce l'assessore al Turismo Giuseppina Perla - finanziato a valore sui fondi del Pnrr, prevede un'importante campagna di comunicazione internazionale curata dal Ministero degli Esteri, rivolta ai circa 80 milioni di cittadini di origine italiana, nati in ogni parte del mondo, che mai hanno avuto la possibilità di visitare i luoghi di origine della propria famiglia alla scoperta della loro identità più profonda, insomma delle loro radici".

Il sindaco Nicola Alemanno, componente del tavolo delle 20 Regioni che coordinerà il progetto, e l'Assessore Perla hanno partecipato alla Farnesina alla riunione di avvio dei lavori.

"Ancora - ha sottolineato Alemanno - un'occasione di rilancio e sviluppo per il nostro territorio. Lavoriamo costantemente per cogliere ogni opportunità che ci viene concessa per alimentare la promozione nazionale ed internazionale della nostra terra. La quasi frenetica attività di organizzazione e promozione di manifestazioni di carattere locale, nazionale ed internazionale ci ha consentito di instaurare una stretta sinergia con l'Assessorato al Turismo della Regione dell'Umbria, alle prese con una importante campagna di promozione regionale che finalmente, dopo anni di lavoro, sta mostrando tutti i suoi frutti, e tutti i Ministeri, sinergia che ci ha fatto guadagnare stima e fiducia da parte di queste istituzioni per le quali Norcia, la nostra amatissima città, è oggi sempre e comunque un riferimento certo di riuscita piena e soddisfacente delle tante iniziative continuamente organizzate". (ANSA).