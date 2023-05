Lavoratori e imprese raccolgono fondi per aree sisma

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - Sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 9 marzo è l'obiettivo dell'iniziativa promossa da Confindustria Umbria insieme a Cgil, Cisl e Uil che ha coinvolto anche altre associazioni datoriali regionali Confapi Umbria, Confcommercio Umbria, Confesercenti Umbria, Confcooperative Umbria, Cna Umbria, Lega Coop Umbria. A tale scopo è stato attivato un Fondo dedicato nel quale confluiranno i contributi volontari da parte dei lavoratori, pari ad una ora di lavoro, e un contributo, sempre su base volontaria, da parte delle imprese.

La somma raccolta - è detto in un comunicato diffuso da Confindustria - sarà destinata al ripristino di servizi e strutture di pubblica utilità, in particolare gli istituti scolastici danneggiati dal sisma. "L'iniziativa - viene spiegato - è stata concordata con le Istituzioni locali e con le autorità preposte al piano di recupero degli immobili danneggiati in modo da garantire la certezza della destinazione e la rapidità di utilizzazione dei fondi che saranno raccolti". (ANSA).