In Umbria nessuna carenza pediatri di famiglia

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - In un quadro nazionale caratterizzato dall'allarme per la mancanza dei pediatri di famiglia, in Umbria "non si registra una carenza" di questa figura professionale. Emerge da un'analisi della fondazione indipendente Gimbe.

Secondo lo studio, ipotizzando una media di 800 assistiti (ovvero il tetto massimo) per ogni pediatra di libera scelta, la media regionale è di 784. Sotto al dato nazionale (896) e - sottolinea Gimbe - del massimale senza deroghe (ovvero 800 assistiti per pediatra). (ANSA).