Conte, spetta solo a noi riconoscere governo incapace

(ANSA) - TERNI, 04 MAG - "Per quando riguarda le dichiarazioni del ministro dell'Interno francese dico che spetta solo a noi italiani riconoscere che questo governo è incapace": così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha commentato a Terni le polemiche legate alle dichiarazioni del ministro Gerald Darmanin sulla politica italiana per i migranti . "Questo governo è incapace - ha sottolineato l'ex premier - ma lo dobbiamo dire noi". "Non si devono permettere ministri francesi e stranieri di interferire nelle nostre cose", ha aggiunto Conte. (ANSA).