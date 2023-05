Conte, il M5s ha progetto politico serio per Terni

(ANSA) - TERNI, 04 MAG - Il Movimento 5 stelle "non lavora per autoisolarsi": a dirlo è stato il presidente del partito Giuseppe Conte a Terni dove ha partecipato a un'iniziativa a sostegno di Claudio Fiorelli, candidato sindaco alle prossime amministrative nella città umbra. Dove anche il Pd si presenta con un proprio candidato.

"A Terni - ha sottolineato Conte - abbiamo un progetto politico serio e un candidato molto apprezzato e preparato.

Soprattutto sulla sanità".

Sull'ipotesi non maturata del "campo largo", il leader del M5s ha detto che "se poi ci sarà la possibilità di andare in coalizione la valuteremo". "Ma solo su obiettivi condivisi e chiari, altrimenti andremo per la nostra strada", ha aggiunto Conte. (ANSA).