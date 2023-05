Case sfitte per i terremotati di Pierantonio

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - A seguito del sisma che ha colpito Pierantonio di Umbertide e ha costretto oltre 500 residenti ad abbandonare le proprie case, Coop Umbria Casa (cogestore sociale e amministratore del complesso) e Finint Investments (gestore del Fondo Uni Hs Abitare, proprietario del complesso edilizio "La Nuova Fornace") hanno messo a disposizione delle famiglie sfollate alcuni appartamenti non ancora locati.

"Cerchiamo di fare tutti la nostra parte - ha detto Laerte Grimani, presidente di Coop Umbria Casa - in un momento critico per queste persone: non ci si poteva tirare indietro e ringrazio Finint Investments per la sensibilità e disponibilità dimostrata. Avendo a disposizione alcuni appartamenti, si è deciso di destinarli a chi ha bisogno nell'immediato di una risposta abitativa".

Il canone che viene proposto alle persone in possesso del certificato di inagibilità dell'alloggio - spiegano i promotori dell'iniziativa - sarà ribassato per i primi quattro anni e per i successivi quattro si adeguerà agli attuali canoni applicati.

"Questo - continua Grimani - per distinguere le esigenze temporanee da quelle a più lungo termine e dare tempo a queste persone di organizzarsi". (ANSA).