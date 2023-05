Nuovo record di passeggeri per l'aeroporto dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAG - Ad aprile l'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi" ha fatto registrare il nuovo record storico mensile di passeggeri transitati, 56.837. Lo comunica la Sase, la società di gestione dello scalo sottolineando che è stato superato del 2% il traffico di agosto 2022 e del 94% quello di aprile dello scorso anno.

Giovedì 6 aprile - si legge ancora in una nota della Sase - è stato inoltre registrato il nuovo record storico giornaliero con 2.677 passeggeri, pari ad un +13% rispetto al 4 luglio 2022, "precedente record", quando furono 2.377.

I voli di linea su rotte internazionali hanno totalizzato 37.756 passeggeri, pari al 67% dell'intero traffico commerciale, mentre quelli sulle linee interne18.697 (il 33%).

I passeggeri di aviazione generale (voli privati) sono stati 384.

Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto, ha evidenziato che "oltre ad essere il tredicesimo mese consecutivo di crescita, aprile 2023 è stato il mese di maggior traffico nella storia dello scalo, registrando quasi il doppio dei passeggeri rispetto ad aprile 2022". "Complici gli eventi programmati in Umbria, in primis il Festival internazionale del giornalismo - ha aggiunto -, e le festività legate alla Pasqua ed ai ponti del 25 aprile e del primo maggio, gli aeromobili hanno visto riempimenti medi costantemente sopra all'83%, con diverse rotazioni che hanno viaggiato con il tutto esaurito. Un risultato eccellente, che conferma la grande attrattività che aeroporto e territorio stanno dimostrando sempre di più di avere".

La Sase ha ricordato he la stagione Iata "Summer 2023", operativa fino al 28 ottobre prossimo, prevede 16 rotte programmate, operate da sei compagnie aeree con fino a 98 voli di linea settimanali. (ANSA).