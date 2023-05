Magistrati e avvocati Perugia, serve cittadella giudiziaria

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAG - Magistratura e avvocatura a confronto nell'ambito della rassegna "Incontri e dialoghi a Santa Giuliana" promossa dalla Scuola lingue estere dell'Esercito. Al tavolo dei relatori il procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone e il presidente della Camera penale, Marco Angelini. All'incontro, moderato dal giornalista Mario Mariano, hanno portato il loro saluto, tra gli altri, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il prefetto di Perugia, Armando Gradone, Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria contro l'Usura e già procuratore generale, e il comandante della Scuola, generale Emiliano Vigorita.

Tra i temi affrontati anche quello della realizzazione della cittadella giudiziaria di Perugia per la quale hanno tutti espresso la necessità e l'auspicio di una accelerazione.

Il procuratore Cantone, in particolare, ha sottolineato come il progetto "pur di non facile realizzazione, stia procedendo con una andatura significativa grazie anche all'impegno delle Istituzioni che hanno preso a cuore la soluzione di un problema che non può essere ulteriormente rinviato".

Il presidente Angelini ha sottolineato come "dall'arrivo di Cantone a Perugia la collaborazione tra magistrati e avvocati si è incrementata, favorendo un clima di collaborazione utile al cittadino nell'accelerazione dei processi".

Altro tema toccato quello relativo alla "Riforma Cartabia", alla quale il procuratore di Perugia si è detto "favorevole perché permette in concreto di ridurre i tempi di attesa del processo". "Adesso tocca a noi magistrati accelerare - ha proseguito Cantone -, dare impulso alla legge per permettere finalmente di soddisfare una priorità del sistema giudiziario".

Sulla stessa lunghezza d'onda il professor Angelini. "Gli avvocati - ha detto - vanno considerati alleati del sistema giudiziario. Sotto questo aspetto c'è una attenzione maggiore e davvero siamo onorati di poterci avvalere della competenza e dell'esperienza del dottor Cantone". Per Cantone tra circa un mese saranno tre anni di incarico a Perugia e ha voluto ringraziare i suoi collaboratori. “Ho trovato colleghi straordinari, appassionati e pieni di energia nello svolgimento delle loro funzioni" ha evidenziato. "A Perugia - ha aggiunto - mi trovo molto bene anche se resta poco spazio per conoscere più a fondo la città. Mi sono innamorato dell’Umbria, regione splendida con i suoi borghi”. Nel corso dell’incontro non è mancata una sottolineatura di carattere sportivo con il magistrato che ha raccontato dei suoi trascorsi calcistici in età giovanile. “I compagni mi davano una maglietta per giocare solo perché portavo il pallone” ha ironizzato il procuratore. Grande tifoso del Napoli vuole festeggiare il terzo scudetto della sua squadra insieme alla famiglia. “Al di là della soddisfazione personale sono contento per la città e per la gente. La passione dei napoletani meritava questo premio” ha concluso. L’incontro è stato preceduto da una visita guidata al Complesso monumentale di Santa Giuliana sede della Scuola lingue estere dell'Esercito.