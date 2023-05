Il ministro Tajani in visita alla Provincia di Terni

(ANSA) - TERNI, 03 MAG - Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto visita martedì alla sede della Provincia di Terni nell'ambito della sua presenza in Umbria iniziata all'università per stranieri di Perugia. Ad accoglierlo nella sala del Consiglio è stata la presidente Laura Pernazza che lo ha ringraziato per il "grande impegno che da anni il ministro dimostra per il territorio". Erano presenti l'on. Raffaele Nevi, il prefetto Giovanni Bruno, il questore Bruno Failla, gli assessori regionali Enrico Melasecche e Paola Agabiti, il sindaco di Terni Leonardo Latini, i consiglieri regionali Daniele Carissimi ed Eleonora Pace, quelli provinciali Lucia Dominici e Luciano Conti e Sergio Armillei nonché la vice presidente della Provincia Monia Santini. Con loro i comandanti di tutte le forze dell'ordine, e numerosi altri rappresentanti istituzionali della città e del territorio.

Il ministro Tajani ha detto che "l'impegno per sostenere questa provincia prosegue" ed ha sottolineato l'importanza dell'Ast e della "necessità di garantirne continuità produttiva oltre a citare i programmi a favore dei piccoli comuni".

"Siamo onorati della presenza del ministro e lo ringraziamo del suo impegno concreto per la provincia di Terni, sul Frecciarossa, sul sisma, sulla promozione dell'agroalimentare e su molti altri versanti per i quali ci è sempre vicino", ha detto la presidente Pernazza. (ANSA).