Anche il Giappone protagonista del festival della porchetta

La porchetta? Anche dal Giappone oltreché dal Messico. A proporle sarà Porchettiamo 2023, festival di questo prodotto gastronomico in programma dal 19 al 21 maggio a San Terenziano di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia.

La manifestazione è stata presentata in una conferenza stampa che si è tenuta a Roma nella sede del Ministero dell'agricoltura, con il sottosegretario Giacomo La Pietra, Anna Setteposte, organizzatrice, ed Enrico Valentini, sindaco del centro umbro. Presenti anche rappresentanti della delegazione messicana.

"Porchettiamo è un'iniziativa lodevole perché la porchetta viene considerata spesso impropriamente un cibo povero invece rappresenta anche in maniera molto forte le tradizioni e le specificità territoriali" ha affermato il sottosegretario La Pietra. "Manifestazioni come questa aiutano a ricordare l'identità e la ricchezza del nostro patrimonio alimentare" ha aggiunto.

La porchetta storicamente veniva cotta in inverno e mangiata per il banchetto di festa all'inizio dell'estate, è stato ricordato, secondo quanto riferiscono gli organizzatori in una nota. La data dell'evento è dunque scelta sempre proprio per "sottolineare una relazione ancora viva tra un prodotto così rappresentativo del territorio e le tradizioni popolari che lo identificano e lo animano".

La formula è quella consolidata, con tre giorni di festival e un percorso gastronomico dai "cru" della porchetta umbra fino a quelli delle regioni del centro e sud Italia, con la sorpresa di nuovi territori ospiti. Quest'anno, poi, la cucina messicana sarà presente con il suo stand.

Il Giappone invece "entra" a Porchettiamo con uno show cooking dal titolo "Sushi di porchetta giapponese", sabato 20 maggio alle 16, con lo chef Takuya Watanabe. Tra i suoi obiettivi, dello chef giapponese, anche quello di studiare come l'Italia e in particolare l'Umbria tratta e lavora la carne di maiale.

