Tajani, in Umbria la presidente Tesei sta facendo bene

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Ha risposto anche ad alcune domande dei giornalisti sulla politica umbra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la sua visita di martedì pomeriggio all'Università per Stranieri di Perugia, commentando, fra l'altro, che la presidente della Regione, Donatella Tesei "sta facendo bene".

"Non aver ricandidato il sindaco uscente a Terni non è un giudizio negativo sull'operato dell'amministrazione uscente, lo dimostra anche il fatto che lo stesso sindaco si sta impegnando in campagna elettorale", ha detto, parlando delle prossime elezioni amministrative che porteranno anche al rinnovo del consiglio comunale della seconda città dell'Umbria.

Incalzato sul futuro del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il ministro ha sottolineato che al momento "sta facendo bene il sindaco, poi è talmente bravo che potrà fare tutto".

Sull'ipotesi di una sua candidatura alla presidenza della Regione Umbria, Tajani ha risposto dicendo che "c'è la presidente Tesei che sta facendo bene".

Se il voto di metà maggio potrà essere un banco di prova per il governo, il vicepremier ha spiegato che "si vota in città diverse con vocazioni di sinistra o centrodestra, ma il consenso nei confronti del governo è ampio lo dicono tutti i sondaggi, e noi faremo in modo di vincere nel maggior numero di città per governare bene". (ANSA).